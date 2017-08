Quanto ci manchi Aldo

So' già tre anni che ci manchi: Aldo (Donati) è sempre tra noi. Inutile ricordare i suoi successi canori, quel vocione bellissimo, quella capacità di interpretare le canzoni come pochi sanno fare, meglio ricordare l'uomo, l'amico di tutti. Con lui innumerevoli litigate a TeleRoma56, simpatiche discussioni sulla Lazio, sul mercato, sugli acquisti da fare, poi tutto si concludeva con un sorriso e un abbraccio fraterno. Solo poche parole, un abbraccio figurato da lassù dove stai seguendo e tifando per la tua Lazio. Avrai festeggiato la Supercoppa, ora stai gridando "Lotito caccia li sordiiii", come dicevi simpaticamente anche a Cragnotti, pensa tu. Aldo resti nel cuore di quelli che ti hanno voluto bene (tanti), dacci una mano e canta sempre "Quant'è bello esse' laziali".