Allarme Lazio, mercato fermo

La Lazio aspetta le mosse della Juve per Keita ma soprattutto sarebbe stata stabilita una nuova strategia: nessun acquisto anche in caso di cessione dell'attaccante senegalese al club bianconero. I sussurri di radio mercato sembrano chiari: Palombi quarta punta, Caicedo tesserato come extracomunitario, più la coppia titolare Anderson-Immobile, ecco il reparto avanzato biancoceleste. Perchè allora spendere 20 milioni per comprare un giocatore che dovrebbe inizialmente andare in panchina? Questo in sintesi il ragionamento dei dirigenti biancocelesti. Ma è sbagliato perché un rinforzo di qualità in attacco servirebbe per dare a Inzaghi più alternative e poter puntare a uno dei quattro posti in Champions League oltre a giocare una buona Europa League. Sarebbe una scelta incomprensibile fermarsi così dopo l'arrivo di Leiva, Marusic, Caicedo e Di Gennaro. Meglio mettere il dubitativo perché potrebbe essere soltanto l'ennesimo depistaggio della coppia Lotito e Tare pronti a centrare un colpo importante quando si chiuderà la telenovela Keita. Brahimi, Jovetic, Eder o un mister x, qualcuno deve arrivare per non partire male prima ancora di cominciare.