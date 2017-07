Ledesma diventa allenatore

Forse giocherà ancora un anno (il Lecce lo vorrebbe per tentare la scalata alla serie B, possibili anche altre soluzioni) ma intanto Cristian Ledesma, tra un allenamento e l'altro per tenersi in forma, decide di cominciare la sua carriera di allenatore. Un post condiviso sul suo account Instagram per annunciare la novità. Ha cominciato a frequentare il corso da allenatore che si svolge a Coverciano. "Si comincia", "Amo il mio lavoro" e "Chi si ferma è perduto", questi gli slogan dell'italo-argentino che sogna sempre di tornare alla Lazio come tecnico dei giovani. Ha tutto per poter insegnare calcio dopo tante partite di serie A e una serietà professionale che pochi possono vantare nel mondo del calcio. I tifosi laziali gli fanno gli auguri e sperano che prima poi possa tornare a casa sua, a Formello.