Lazio promossa a pieni voti

Voto per il campionato 7, voto per la coppa Italia 8, media stagione da 7.5. Lazio promossa, la stagione resta ottima nonostante il retrogusto delle ultime quattro sconfitte che hanno riportato tutti sulla terra. E chissà che questo maggio maledetto per il risultati conseguiti da una squadra che, una volta raggiunta l'Europa, ha staccato la spina, non possa essere utile al presidente Lotito e al diesse Tare per capire come intervenire in estate per migliorare la Lazio e farle compiere l'auspicato salto di qualità. Merita solo elogi Simone Inzaghi capace di rianimare una truppa allo sbando dopo il flop Bielsa. La partita peggiore resta forse quella contro la Juve in finale, si poteva e si doveva fare di più soprattutto dal punto di vista della grinta. Partita migliore i due derby vinti, quello di coppa e l'ultimo di campionato: Lazio perfetta, determinata e bella da vedere. Ora è solo mercato, non bisogna sbagliare nulla.