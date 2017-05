Gazza nel cuore dei laziali

Grazie Paul per essere vivo. Grazie Paul, hai 50 anni e l'amore di tutti i laziali per te non passerà mai. Grazie Paul anche se in fin dei conti solo hai giocato 46 partite in tre anni e sei gol (uno strepitoso a Pescara, uno decisivo alla Roma in un derby ripreso all'ultimo respiro), due infortuni gravissimi e tanta sfortuna. Grazie Paul per la tua follia. Grazie Paul per aver fatto ridere spesso Zoff. Grazie Paul per segnato l'inizio del periodo più bello per la Lazio aprendo di fatto l'epopea cragnottiana. Grazie Paul per non aver smesso di lottare contro quel male oscuro che si chiama alcolismo, in molti qui da Roma ti vedevano già in Paradiso con una pinta di birra in mano. Grazie Paul perché da giornalista alle prime armi, ho scoperto cosa significhi confrontarsi con una campione di livello mondiale. Grazie Paul per tutti gli scherzi a Manzini. Grazie Paul per quella gomma consegnata all'arbitro durante una partita. Grazie Paul per quella volta che sei tornato a Roma e Lotito ti ha portato sotto la curva Nord. Grazie Paul: di tutto. E mi raccomando non mollare mai.