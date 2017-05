Lulic eroe del 26 maggio

Ancora qualche ora e sarà 26 maggio, una data entrata nel cuore di tutti i laziali. Se vedrete delle persone in giro per Roma sorridenti che si salutano e si fanno gli auguri, quelli sono tifosi biancocelesti che, nonostante siano passati già quattro anni, non hanno dimenticato il trionfo in Coppa Italia contro la Roma. Alle 19.27, il gol di Senad Lulic, minuto 71: indimenticabile per i sostenitori della Lazio, una di quelle partite che restano nella storia del calcio romano. Poi la festa per aver battuto i rivali cittadini in una finale che valeva tantissimo. Il bis nelle semifinali di quest'anno, quando la banda di Inzaghi ha eliminato nuovamente i giallorossi, sono stati grandi gioie ma non avranno mai nulla a che vedere con quella leggendaria giornata.