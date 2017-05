Tagliavento fa tremare la Lazio

Siamo alle comiche: Paolo Tagliavento di Terni fischierà la finale di Coppa Italia. L'arbitro più odiato dai laziali e poco gradito a Formello per i tanti errori contro i biancocelesti è stato designato per l'attesa sfida. Una vittoria nelle ultime nove partite (6 sconfitte e due pari), precedenti imbarazzanti post calciopoli quando finì inquisito per aver favorito la Lazio in una partita contro il Bologna. Fu prosciolto ma da allora non è mai stato lucido quando si ritrova in campo i giocatori biancocelesti tanto che la Lazio, dopo il Palermo, è la squadra che ha perso più partite (13 totali, 12 post calciopoli) con lui ad arbitrare. Senza citare il rigore concesso a Dzeko commesso da Gentiletti un metro fuori dall'area di rigore in un derby del novembre 2015, non dispensa colpi di classe ai tifosi biancocelesti dal 16 marzo 2016. Oltre un anno senza amarezze, perché i vertici arbitrali avevano forse capito il condizionamento psicologico anti Lazio ma ora rieccolo per una nuove vergogna del calcio italiano.