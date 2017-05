Gli eroi del 1974 sono già leggenda

Sono passati 43 anni ma quella Lazio resta nella leggenda: Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D'Amico. Il 12 maggio del 1974 la banda Maestrelli regalava ai tifosi biancocelesti il primo scudetto della storia (si spera che quanto prima sia fatta giustizia e possa arrivare anche quello del 1915). La sfida contro il Foggia, il rigore di Giorgione, l'abbraccio al tecnico vero e proprio demiurgo di quella truppa di pazzi, il delirio di una parte della città per quel tricolore tanto inatteso quanto meritato dopo il furto dell'anno prima. Per chi ha a cuore il club più antico della Capitale il 12 maggio resta un giorno storico. Indimenticabili per sempre, ancora grazie a quegli eroi. Tutti, dal primo all'ultimo.