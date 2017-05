La maglia della Lazio a casa Messi

La stanza dei trofei di Messi è piena, così come quella delle maglia di avversari e amici del fenomeno del Barcellona. C'è la divisa di Totti, quella di tanti altri numeri dieci ma in alto a destra ecco spuntare la maglia della Lazio. E' la cinque di Lionel Scaloni che ha chiuso la sua buona carriera a Roma dopo i successi col Deportivo e la nazionale Argentina. Un bel riconoscimento per l'ex terzino che, pure da lontano, ricorda sempre con affetto la sua esperienza con la Lazio.