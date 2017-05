Lazio, maglia speciale per la Coppa Italia

Una maglia speciale per celebrare la nona finale della Coppa Italia della Lazio che quasi sicuramente si giocherà mercoledì 17 maggio. Lazio e Macron hanno deciso di realizzare una special edition che sarà prodotta in numero limitato, 2017 unità. La maglia che sarà indossata (Biglia e soci sono stati sorteggiati in trasferta e quindi devono utilizzare la seconda muta) prende come base la versione Away con il blu come colore dominante. La caratterizzazione viene dal polso delle maniche, in maglieria, che riporta, in questo caso, il tricolore della bandiera italiana. Ulteriore particolarità sono nomi, numeri e logo Seleco (da pochi giorni nuovo sponsor biancoceleste) tutti realizzati nel colore silver. Nella parte anteriore, in alto a destra, la patch celebrativa dell’evento con scritta Finale Tim Cup 2016-2017 – Stadio Olimpico – Juventus FC - SS Lazio e la striscia tricolore.