Lazio, un derby da urlo

Una domenica indimenticabile. Un derby da urlo, Lazio superiore in tutto, più forte delle sviste di Orsato, tre punti fondamentali per avvicinare il ritorno in Europa League dalla porta principale. La banda di Inzaghi, se batte domenica prossima la Sampdoria, sarà certa di poter centrare il quarto o il quinto posto che vale l'ingresso della fase a gironi della seconda manifestazione continentale. Complimenti a tutti per la prestazione contro la Roma, ai giocatori motivati e concentrati, a Inzaghi che ha surclassato tatticamente Spalletti, a Lotito e Tare per aver confezionato una squadra di buon livello, ai tifosi, soprattutto a quelli della curva Nord, che hanno restituito credibilità a tutta la gente laziale tornando all'Olimpico. A proposito, prezzi popolari domenica, ci sarà sicuramente l'abbraccio dei tifosi alla propria squadra per aver battuto ancora la Roma dopo averla già eliminata dalla Coppa Italia. Ci si aspettano 40.000 spettatori, prima di tuffarsi nella finale contro la Juventus.