La strana freddezza dei laziali

L'appello di Inzaghi non ha finora sortito gli effetti sperati. Restano 48 ore ma la sensazione diffusa è che il settore Nord domenica mattina sarà molto vuoto. Sono stati venduti 8.000 biglietti sui 20.000 a disposizione, la curva sarà quasi piena come al solito, grazie agli Irriducibili, ma i distinti si riempiranno poco (quello Nord Ovest che costa 40 euro non sarà nemmeno aperto a meno di un miracolo). Non ci sono spiegazioni, l'unica attenuante le tante partite ravvicinate all'Olimpico e gli inevitabili problemi economici dei tifosi e nemmeno l'orario sbagliato, si gioca per la prima volta nella storia alle 12.30, può giustificare una diserzione così numerosa. Peccato perché domenica scorsa c'erano oltre 30.000 spettatori contro il Palermo ed è in atto un ravvicinamento tra Lotito e la tifoseria dopo gli screzi degli ultimi anni. Tant'è, alla fine non saranno più di 10.000 (se va bene) ma proveranno lo stesso ad aiutare la Lazio nel quarto derby della stagione.