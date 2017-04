Inzaghi: Lazio non sbagliare

Riscatto immediato: dimenticare il doloroso ko contro il Napoli e riprendersi i punti lasciati domenica sera all'Olimpico, a Marassi contro un Genoa ferito e ricaricato dal ritorno di Juric in panchina. Inzaghi richiama i suoi alla massima concentrazione: <Contro il Napoli avevo chiesto una prova di maturità, che non c'è stata. Probabilmente avevamo tutti in testa l'euforia della finale di Coppa Italia, ma ora è inutile cercare alibi, abbiamo sbagliato una partita che era importantissima. Per questo voglio vedere una grande gara: la squadra ne conosce l'importanza, dobbiamo continuare a sognare. A luglio era un sogno pensare di essere così in alto in classifica, ecco perché il nostro avvicinamento all'Europa passa per Genova>. C'è bisogno di punti pesanti anche per sfruttare un turno di campionato che sulla carta vede Inter e Milan impegnate nel derby, l'Atalanta con la Roma e la Fiorentina nella sfida regionale con l'Empoli. Insomma, Inzaghi chiede ai suoi un regalo di Pasqua con una vittoria per avvicinare l'Europa.