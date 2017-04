La Lazio richiama i tifosi all'Olimpico

La Lazio ci prova, l'impresa è possibile. Ti conviene crederci è la nuova campagna abbonamenti riservata ai vecchi abbonati e non con tutta una serie di iniziative e prezzi ribassati per ripopolare l'Olimpico. Portando un amico ci saranno sconti pesanti sulla tessera della stagione 2017-2018 ma sono tante le possibilità che possono sfruttare i sostenitori biancocelesti (consultare il sito del club www.sslazio.it). E il presidente Lotito, su consiglio dell'ufficio marketing, prova a sfruttare l'onda lunga della finale di Coppa Italia raggiunta ai danni della Roma, con prezzi speciali per la sfida di domenica 23 aprile contro il Palermo (ore 15). Curva a 10 euro, tribuna Tevere a 25 euro e soprattutto gli under 14 potranno entrare allo stadio in tutti i settori pagando solo 1 euro. I segnali sono confortanti, sta tornando l'entusiasmo per una Lazio che nessun pensava potesse ritrovarsi al quarto posto. E ora si aspetta solo la risposta del pubblico.