La Curva Nord stravince il derby

Diciottomila bandierine, diciottomila cuori, diciottomila voci: uno spettacolo la Nord dell'altra sera, nel derby che ha segnato la qualificazione alla finale di Coppa Italia. I laziali hanno ritrovato la loro curva, tanti bambini si saranno innamorati davanti alla tv della scenografia e del tifo fatto per tutti i 96 minuti della gara contro la Roma. Bella e inimitabile, come ai bei tempi ha spinto la Lazio alla qualificazione con cori e tanta passione. Alcuni leader di riferimento hanno deciso di tornare allo stadio, per fortuna: e, piano piano, anche i più giovani stanno seguendo la linea dettata da ragionamenti molto condivisibili. La controprova col Napoli domenica sera quando la banda di Inzaghi cercherà di avvicinare il terzo posto. Se ci saranno sempre più presenze rispetto alle ultime volte, allora il processo di normalizzazione sta ottenendo i frutti sperati. La Lazio ha bisogno della sua curva per tornare in Europa e giocare una grande finale di Coppa Italia.