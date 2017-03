Ventimila biglietti per sostenere la Lazio

Primo giorno di vendita libera, si è arrivati a 10.000 laziali presenti al derby di martedì prossimo. Manca una settimana ma ci sono ancora posti in curva Nord (pochi) mentre è in esaurimento il distinto verso la Monte Mario. Solo se si raggiungerà il sold-out in questi due settori si aprirà l'altro distinto, quello lato Tevere, che costa 45 euro rispetto ai 30 dei primi due. La risposta finora è importante ma non come si poteva pensare vista l'importanza della semifinale di ritorno di coppa Italia. Si spera che gli altri 10.000 posti messi a disposizione dalla Roma (comprese 1.500 Monte Mario lato Nord) possano essere piazzati nei prossimi giorni. Sarebbe la sconfitta più grande lasciare la Lazio sola in una sfida fondamentale oltretutto con la Sud che torna a popolarsi. Sveglia laziali, è il momento di tornare all'Olimpico.