Caro Keita, si regali il rinnovo con la Lazio

Oggi compie 22 Keita Balde Diao, uno dei talenti più forti della Lazio. La situazione è nota, il contratto scade nel giugno del 2018, il suo agente Calenda progetta, con una strategia assolutamente legittima, di portarlo a parametro zero in modo da poter strappare per il suo assistito uno stipendio da top-player tra un anno e mezzo. il presidente Lotito annaspa, non ha grandi margini di manovra, aspetta gli eventi e probabilmente sarà costretto a vendere l'attaccante nella prossima sessione di mercato a un prezzo ben al di sotto dell'attuale valore del giocatore. Tant'è, qualche spiraglio seppur minimo c'è, soprattutto se Keita accettasse il rinnovo con la Lazio che più volte gli è stato proposto magari ricordandosi di dove l'ha preso Tare e quale tipo di carriera sta facendo grazie al club che l'ha lanciato nel grande calcio. La riconoscenza non esiste nel calcio, ma i laziali sperano che per una volta abbia un peso. Caro Keita si regali il rinnovo di contratto, resti a Roma perché per la sua crescita sarebbe fondamentale giocare qualche altro anno qui per poi sognare, com'è giusto che sia, un futuro al Barcellona o al Manchester United.