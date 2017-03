Un'altra vittoria, 53 punti in classifica e quarto posto. E' una Lazio da applausi, guidata da un super Immobile che segna il diciottesimo gol stagionale tra campionato e coppa Italia. Il Bologna travolto più nel gioco che nel punteggio, un classico 2-0 con i duemila laziali in curva che si stropicciano gli occhi e urlano il nome di Simone Inzaghi. Il demiurgo di questa squadra bella e possibile, giovane a volte un po' leziosa ma da amare. Complimenti al tecnico biancoceleste capace di costruire con l'aiuto del diesse Tare un gruppo affiatato. Ora appuntamento a lunedì prossimo quando nel posticipo all'Olimpico ci sarà il Torino dell'ex Mihajlovic per continuare a sognare grandi traguardi.