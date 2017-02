Inzaghi ordina: battiamo l'Udinese

Inzaghi ci crede, chiama l'assalto contro l'Udinese domani alle 15 per avvicinare il sogno terzo posto: <Non pensiamo al derby, conta solo vincere contro la squadra di Delneri. Poi ci concentreremo sul derby di coppa Italia contro la Roma. Mercoledì sarà un'altra storia ma, ripeto. bisogna conquistare i tre punti contro i friulani>. Già perchè la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta, inserisce i bergamaschi tra le favorite per un posto in Europa, ma consentirebbe in caso di vittoria contro l'Udinese di arrivare a soli 4 punti da Sarri con lo scontro diretto in casa. Niente calcoli quindi, bisogna vincere e basta per avvicinare la terza posizione.