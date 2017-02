Lazio, si alza la quota per l'Europa

Vincono tutte le prime sette del campionato, sale la quota per arrivare in Europa. Le proiezioni matematiche non sbagliano, la serie A in questa stagione e molto squilibrata e quindi solo con 65 punti si dovrebbe essere certi di rientrare nelle prime sei posizioni che garantiscono un posto nelle prossime coppe. La Lazio di Inzaghi è arrivata a quota 47 deve conquistare almeno 18-20 punti (su 39 disponibili) per agguantare l'obiettivo di inizio stagione. Non sono ammessi errori, basta guardare quanto pesa il ko contro il Chievo in quella sciagurata sfida che ha rallentato la corsa biancoceleste. Juve, Roma e Napoli sono di un'altra categoria, l'Inter sogna ancora la Champions ma è difficile che non arrivi tra le prime quattro. Restano due posti utili: in corsa Atalanta, Lazio, Milan e Fiorentina (quest'ultima deve accelerare se vuole rientrare in corsa). Sarà lotta fino all'ultima giornata e i biancocelesti sanno che non devono mollare mai la presa se non vogliono restare fuori dall'Europa League.