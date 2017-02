Lazio, l'ora della verità

Quattro punti nelle ultime quattro gare di campionato (battuto solo il fanalino di coda Pescara) per la Lazio scocca l'ora delle verità. La trasferta di Empoli apre un ciclo decisivo per la banda Inzaghi attesa da sfide sulla carta non proibitive. Il pareggio contro il Milan ha lasciato l'amaro in bocca a tutti ma serve una reazione immediata per riprendere la marcia verso l'Europa. Le dirette concorrenti vanno a mille, il vantaggio è stato dilapidato all'Olimpico con Chievo e lunedì scorso con i rossoneri, servono punti pesanti fuoricasa per compensare i passaggi a vuoto nello stadio amico. Giocherà Keita dall'inizio, fiducia al tridente con Anderson e Immobile, perfetto con le piccole, spuntato con le big del campionato. Proprio a Empoli occorre confermare il trend positivo finora per cercare di guadagnare in classifica rispetto a Milan e Fiorentina che si affrontano a San Siro. E' in arrivo l'ora della verità per la Lazio, bella e possibile fino a questo punto della stagione ma che rischia di compromettere quanto di buono fatto con qualche ingenuità dei suoi giovani.