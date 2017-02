Nessuno tocchi Inzaghi

Giù le mani, non scherziamo. Per carità, qualche peccato di ingenuità Simone Inzaghi l'avrà pure commesso, qualche sostituzione l'avrà sbagliata, però ai soliti criticoni è bene ricordare il punto di partenza. L'8 luglio, dopo il no di Bielsa, la Lazio era davastata, i tifosi imbufaliti, i giocatori sballottati dal <gran rifiuto> del santone argentino: Simone ha ripreso i cocci, li ha riassemblati, ha creato una squadra, stimolato i senatori, rianimato i giovani talenti in cerca di autore. In pratica, ha fatto un miracolo portando finora 44 punti e una semifinale di Coppa Italia attingendo da una rosa che l'ultimo Pioli aveva depotenziato. Quindi, è ingiusto colpevolizzare il tecnico se i cambi del reparto avanzato sono modesti, se la rosa è di buon livello ma è difficile pensare che qualcun'altro potesse fare di più. Avanti con Inzaghi, è lui il tecnico per questa stagione e per il futuro.