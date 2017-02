Lazio avanti con troppi rimpianti

Ci risiamo, emergono difetti antichi e limiti strutturali ma quanta sfortuna.La lazio pareggia contro il Milan perde altri due punti pesanti nella corsa all' Europa ma ora piu' che mai ha la consapevolezza di essere a un passo dall' essere davvero grande. Tanti rimpianti, troppe occasioni fallite e il pari beffa di Suso fanno capire che manca qualcosa, la strada pero' e' quella giusta. Del resto la squadra e' giovane e qualche ingenuita' la commette. Tra Chievo e Milan sono arrivati 5 punti in meno, ora serve vincere in trasferta a cominciare da Empoli. Con 14 partite da giocare tutto puo' ancora succedere.