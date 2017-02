Cara vecchia curva Nord non mollare

Erano mille all'Adriatico, ormai da qualche trasferta la Lazio ha ritrovato i suoi tifosi. Quelli che non mollano mai, quella metà curva Nord che anche nelle partite in casa non smette mai di incitare la squadra. La posizione sugli errori della società non è cambiata, le frizioni con Lotito resistono, però si è scelto di tornare allo stadio con l'obiettivo di non lasciare soli i ragazzi in maglia biancoceleste: è solo cambiata la priorità, la Lazio prima di tutto. A loro vanno i complimenti di chi ha a cuore le sorti del più antico club della Capitale, dai veri tifosi un grazie per i sacrifici di ogni tipo che fanno per essere sempre al fianco della Lazio. La linea non è condivisa da tutti ma rivedere la curva completamente piena sarebbe il più grande successo di Inzaghi e della sua banda in questa stagione. Complimenti a chi ci sta mettendo ancora una volta la faccia cercando di ricompattare la tifoseria laziale sotto un'unica bandiera.