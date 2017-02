L'interminabile guerra intestina

La Lazio è divisa, la guerra interna non finisce più. Nemmeno la bella impresa in Coppa Italia e un doppio derby da affrontare con orgoglio, sono riusciti a ricompattare un ambiente ormai schiavo di posizioni consolidate. pronto a critiche a volte preconcette al primo passo falso. Tutti contro tutti e così, invece di pensare alla sfide contro l'avversario di sempre, ecco emergere vecchie polemiche e tanto livore. In mezzo a tutto questo caos c'è una squadra che provando a tornare in Europa, un gruppo pieno di giovani ragazzi laziali guidato da Inzaghi, cuore biancoceleste più di tanti che tifano la Lazio da quando sono nati. Difficile capire se si potrà mai uscire da questo circolo vizioso e intanto la passione per il più antico club della Capitale si sta spegnendo sempre di più. Servirebbe più amore per la propria squadra da parte di tutti, solo così si potrà sognare ancora grandi traguardi. Il bene comune si chiama Lazio, nessuno lo dimentichi.