Buon compleanno Lazio

E' una festa di compleanno al quarto posto quella della Lazio. Battuto il Bologna con la rete di Immobile al 90', ora la banda di Inzaghi sogna dopo un girone d'andata incredibile chiuso a 37 punti. I festeggiamenti tra piazza della Libertà, luogo della fondazione il 9 gennaio del 1900 nel quartiere Prati, una visita alla tomba a Bruxelles di uno dei fondatori Luigi Bigiarelli, infine una cerimonia in Campidoglio per la presentazione del libro <Lo scudetto spezzato>. Già, quel tricolore del 1915 che sanerebbe una clamorosa ingiustizia aspettando la delibera della Federcalcio: i laziali aspettano che sia assegnato ex aequo col Genoa. A prescindere da tutto auguri Lazio, sono 117 anni