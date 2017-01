Tre spine nella rosa della Lazio

Il primo gennaio apre ufficialmente il merca to che per la Lazio significa soprattutto fare chiarezza sulla posizione dei tre giocatori in bilico: Biglia, De Vrij e Keita. La situazione e' nota, la scadenza giugno 2018 impone una scelta definitiva per non rischiare di trovarsi tra sei mesi con un patrimonio dimezzato e con i calciatori che avrebbero il coltello dalla parte del manico. Che fare? Limitare i danni economici e tecnici deve essere la base di partenza di qualsiasi strategia. Riuscira' Lotito a invertarsi qualcosa su vicende che si stanno mettendo male? Difficile saperlo, entro questo mese servino risposte. Definitive.