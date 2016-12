Il tricolore del 1915 diventa un libro

Niente da fare, tutto rinviato al prossimo anno, la Figc ha rimandato la decisione sull'istanza presentata da oltre 33.000 tifosi della Lazio (petizione on line) per chiedere lo scudetto del 1915. Intanto la storia di quei ragazzi che dovevano giocare la finale ma partirono per il fronte della Grande Guerra è diventato un libro: è in vendita <Lo Scudetto Spezzato> di Emiliano Foglia e Gian Luca Mignogna, i cui diritti d'autore saranno interamente devoluti al Comune di Amatrice. A partire da domani sarà acquistabile presso le migliori ibrerie di Roma, dei Castelli Romani e del litorale laziale. Il volume, peraltro, è già disponibile online sul sito della Goal Book. La commissione dei saggi della Federcalcio si è già espressa per l'assegnazione ex aequo col Genoa ma il consiglio federale non ha ancora studiato le carte. Novità nel prossimo anno, i tifosi biancocelesti aspettano con ansia che sia resa giustizia a quella squadra.