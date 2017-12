Vaticano, Padre Georg rischia il posto

Caro direttore,

anche in Vaticano, come nelle nostre case, per le festività ci si prepara a giocare a risiko o a tombola. A San Pietro, però, sono passatempi pieni di sorprese per i partecipanti, alti porporati o prelati che siano. Rischia addirittura di restare senza cartella il personaggio più glamour della Santa Sede, Bergoglio escluso, il bel Monsignor Georg Gänswein, finito in copertina su Vanity Fair e conteso, nonostante la sua discrezione, nei salotti più vip della capitale.

Il 7 dicembre, infatti, è scaduto il suo mandato quinquennale di "Prefetto della Casa Pontificia", conferitogli da Benedetto XVI del quale, ancora oggi, è il super...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI