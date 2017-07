E se spuntasse fuori la Marcegaglia?

Caro direttore,

conosco il Cavaliere prima di te e del maestro Feltri, e credo proprio che questa volta ne ha combinata un'altra delle sue. Per smuovere un po' le acque di una tediosa estate, vi ha ipotizzato una futura leadership di Sergio Marchionne, Marpionne per Dago, che tutto vorrà la fare nella vita tranne che avere troppi occhi indagatori sui suoi meritatissimi guadagni. Mossa astuta. Mi risulta sia, invece, un'altra la carta segreta che vuole giocare Berlusconi, che non è certo quella di Carlo Calenda, ambizioso ministro che ha già voltato le spalle a Montezemolo e a Renzi. È una donna con la M ingombrante, ma non, purtroppo, sua figlia Marina. La briscola che vuole tirare sul tavolo è la Presidente dell'Eni, Emma Marcegaglia, che con il suo gruppo familiare è una delle principali debitrici del sistema bancario italiano. Berlusconi, rivelandosi ancora una volta uomo generoso, dimentica che, dopo una breve luna di miele, la nuova signora dell'Ilva, allora Madame Confindustria, è stata la prima a tradirlo, accodandosi festosa al golpe organizzato contro il suo governo dal Quirinale di Giorgio Napolitano. Del resto anche lei, che all'Eni apprezzano per l'uso della flotta aziendale 'per motivi di sicurezza', ha fatto come Calenda e ha mollato Montezemolo che l'aveva "benedetta" per Viale dell'Astronomia.

Berlusconi, anziché guardare indietro, dovrebbe puntare dritto ai giovani, coinvolgendo quei millennials che, delusi da Renzi, cercano un nuovo punto di riferimento. Quando per primo ha lanciato l'idea della doppia moneta, lo hanno deriso tutti, tranne, paradossalmente, proprio le nuove generazioni, già abituate con i Bitcoin, Ethereum e Blockchain. Tutti termini sconosciuti a noi vecchietti ma che in rete sono "buzzwords", parole in voga. D'altronde, una propria piattaforma di pagamenti se la sono già fatta in casa le più grandi aziende americane, da Apple a Starbucks, e ci sta pensando pure Facebook. Una nuova forma di disintermediazione che di sicuro non piace a Banca d'Italia o Bce, ma che è già realtà ed è destinata a diffondersi sempre di più. Un tema su cui, superando tutti, Berlusconi ha saputo mettersi in sintonia con i giovani.