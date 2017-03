Buongiorno, sono un ex elettore del M5S, l’ho votato sin dalla prima volta che si è presentato. Sono nato e vivo a Roma e speravo che una vittoria al comune di Roma fosse una svolta per riportare dignità e prestigio a questa città e ridarle quel ruolo d’importanza in Italia e nel mondo. Sono rimasto molto deluso da questa amministrazione, che dopo 9 mesi a fatto meno di zero: le strade sono sempre più impraticabili, aiuole e giardini sono in uno stato pietoso e la città e sporca forse anche più di prima. Ha mandato perduta l’occasione delle olimpiadi dove si potevano costruire delle infrastrutture nuove con i soldi dello stato, era una grande opportunità per dimostrare che si potevano fare delle opere senza la “corruzione” . Ho avuto il dubbio che non essendo all’altezza di controllare i lavori ….. meglio non farli. Ma dove si è toccato il fondo è con lo stadio della Roma, tentennamenti , contraddizioni , stanno facendo un danno forse irreparabile ail bene di questa città . Han detto no ad un progetto meraviglioso anche a detta di luminari in architettura e dal presidente dell’ ANCE . Un progetto che poteva dare un Landmark anche in visione turistica. Leggo di un vanto nell’ aver dimezzato la cubatura delle costruzioni, per me grande stronzata (mi si passi il termine) perché in realtà la cubatura è stata dimezzata ma in altezza (ma cosa hanno fatto i grattacieli al 5 stelle?) si tolgono le torri e al loro posto si costruiscono 17 palazzi da 7 piani e addio a verde e parcheggi, questa è la vera cementificazione. Riducendo il progetto originale (solo perché approvato da una giunta del PD ) si è solo fatto un grandissimo favore ai proponenti, infatti con la costruzione dei 17 palazzi a 7 piani al posto delle torri avranno ugualmente il loro business-park , avranno risparmiato milioni in opere pubbliche, e addirittura il ponte sul Tevere si farà ma con soldi pubblici . Addio a migliaia di posti di lavoro, e a rimetterci saranno solo i cittadini romani. Come diceva un vecchio saggio a pensar male qualche volta ci si indovina, siamo sicuri che tutto questo giochetto non è fatto per favorire il costruttore ??? Le tre torri potevano diventare un centro direzionale per attirare investimenti. Ho sentito tante idiozie sulle torri, avrebbero disturbato il panorama, ma non ho sentito nessuno dare in escandescenza perchè dalla Torre Eiffel si vedono i grattacieli della defence, e che a Milano, hanno costruito dei grattacieli city life a 3 km e a porta Garibaldi 2 km dal duomo. Per queste città, siffatte costruzioni sono diventate un Landmark portando benefici economici. Invece quel pezzo di ferraglia arrugginita della vela di Calatrava che fa bella mostra di se vedendo il panorama dai castelli o a chi viene a Roma dal sud e una meraviglia (vela che si poteva finire con le olimpiadi – soldi dello stato). Tanti parlano a sproposito …. Condacons, Italia Nostra, Verdi mi chiedo ma costoro chi rappresentano, chi li ha votati . Quando hanno distrutto un gioiello come lo stadio olimpico per poi metterci su quell’ orrenda copertura che ha deturpato per sempre la collina di monte mario “silenzio” e poi non è vero che a pensar male qualche volta ci si indovina. Volevo sottolineare la pessima figura di Beppe Grillo, “lo stadio della Roma non si farà a Tor di Valle c’è il rischio idrogeologico” , senza prendere in considerazione la messa in sicurezza dell’area, (opera che la stessa sovraintenda del bacino del Tevere ha definito ottima) ma con la stessa opera nel nuovo progetto il rischio idrogeologico è sparito. (che figura di m.) Tutto questo pressapochismo mi ha fatto venire seri dubbi sula reale capacità (o malafede il pensar male…..) del movimento anche in sede di un futuro governo, non posso nemmeno immaginare un presidente del consiglio tipo Raggi o un ministro dell’interno come Berdini. Sono un tifoso della Roma, (in un modo o nell’altro lo stadio si farà) ma sono prima di tutto un amante della città e mandar sprecata la possibilità che un imprenditore straniero investa una cifra ingentissima di cui 440 milioni in opere pubbliche è da pazzi. Ho paura che questo modo di fare, scoraggi anche altri imprenditori ad investire nella nostra città. In fede Paolo Santinelli