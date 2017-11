A.A.A. 200 addetti vendita cercasi per Mondo Convenienza

Roma, 21 nov. (Labitalia) - Openjobmetis, la prima e unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, è alla ricerca di 200 addetti vendita che si occuperanno dell’attività di vendita e del supporto alla clientela nella progettazione di interni e nella consulenza di arredo, in 25 punti vendita Mondo Convenienza in tutta Italia. L’azienda prevede un inserimento tramite contratto di somministrazione, all’interno del quale è previsto un percorso di formazione full time dal lunedì alla domenica per trasferire tutte le competenze del ruolo.

Una volta terminata la formazione l’inserimento nel ruolo avverrà con articolazione oraria part-time, per un totale di 20 ore settimanali su turni, compresi i fine settimana. E' concreta la possibilità di assunzione diretta dopo il periodo di somministrazione.

E' richiesto il diploma di scuola superiore, un'esperienza concreta nel settore commerciale, una spiccata attitudine alla vendita e ottima conoscenza del pc. Completano il ruolo ottime capacità comunicative e relazionali, problem solving, propensione al lavoro in team, buone capacità di negoziazione e uno spiccato gusto artistico e creativo. E' gradita, ma non indispensabile, la conoscenza di Autocad.

“Questa ricerca -afferma Cosimo Lamanna, key account manager divisione grandi clienti- rappresenta un’ottima opportunità per chi apprezza un ambiente di lavoro dinamico, giovane e creativo e per chi è interessato al settore dell’interior design".

"Siamo orgogliosi -sottolinea- di essere al fianco di Mondo Convenienza in questa importante ricerca, che ha lo scopo di individuare nuovi profili strategici per un’azienda che sta crescendo e in grado di offrire ai propri dipendenti formazione adeguata e crescita professionale”.