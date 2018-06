Lazio, Peruzzi rinnova. Ora lo staff sanitario

Tra una trattativa di mercato e l'altra il presidente Lotito si è accordato con il club manager Angelo Peruzzi per un'altra stagione. Una decisione attesa che non priva la Lazio di Simone Inzaghi di un prezioso collaboratore: ora rimane solo da confermare lo staff sanitario, guidato dal dottor Rodia, che così bene ha lavorato in questa stagione. Una formalità ma il 30 giugno scadrà il precedente accordo e quindi in questi giorni è previsto l'incontro risolutivo per chiudere positivamente anche il nodo dei medici. Pochi infortuni e la voglia di creare nel centro sportivo di Formello una sorta di centro medico di eccellenza. Del resto Rodia e il suoi collaboratori sono state invitati a Barcellona per un incontro con gli altri staff delle più importanti squadre europee. Un confronto su strategie, terapie particolari per prevenire gli infortuni e accorciare il più possibile i tempi di recupero dei calciatore. Si attende la firma di Rodia & co. e a quel punto mancheranno solo gli acquisti, almeno sei in arrivo per rinforzare la Lazio.