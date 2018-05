Delirio Lulic, coppa Italia alla Lazio

Alle 19.26 di cinque anni fa il derby si tinge di biancoceleste. Un colpo di stinco di Lulic al 71' regala la finale di Coppa Italia alla Lazio contro la Roma in una stracittadina che resterà per sempre nella storia. Sono già passati cinque anni ma quel giorno resta indimenticabile per tutti quelli che amano il più antico club della Capitale. L'attesa, i trentamila allo stadio, il gol, la traversa di Totti, la coppa alzata in faccia ai rivali, la festa per le vie della città. Un'estate fantastica con l'aereo che volteggiava sul litorale per ricordare ai rivali una vittoria bellissima. Senad Lulic protagonista inatteso di un pomeriggio da leggenda per i colori biancocelesti. Ecco gli eroi di quel giorno presenti nel referto dell'arbitro Orsato: Marchetti; Konko, Biava, Cana, Radu; Ledesma (9' st Mauri); Candreva, Onazi, Hernanes (38' st Gonzalez ), Lulic; Klose. A disp.: Bizzarri, Guerrieri, Ciani, Dias, Stankevicius, Crecco, Ederson, Pereirinha, Kozak, Floccari. Allenatore Petkovic.