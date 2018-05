Lazio, un Olimpico da 50.000

Ci siamo, domenica alle 15 la Lazio si giocherà una sfida fondamentale per avvicinare il sogno Champions. Contro l'Atalanta servo tre punti e sovvertire un andamento casalingo che finora non è stato altrettanto buono come quello in trasferta (già dodici vittorie in diciotto partite, record per il club in serie A). All'Olimpico la Lazio ha conquistato solo 31 punti su 70 con nove vittorie, quattro pari e quattro sconfitte. Tanti i punti persi, i pareggi contro Spal, Bologna e Fiorentina, le sconfitte con Torino e Genoa pesano come un macigno insieme con i clamorosi errori arbitrali che hanno penalizzato la classifica della banda Inzaghi. Così come nella precedente gara interna con la Sampdoria, ci saranno più di 40.000 spettatori, si punta alla ormai mitica quota cinquantamila. Obiettivo possibile perché mancano ancora due giorni e i tifosi hanno ormai ritrovato l'affetto verso la loro squadra.