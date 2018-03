Lazio, il riposo del guerriero Milinkovic

Non è andato in nazionale, ha riposato tutta la settimana per riassorbire un affaticamento muscolare che gli aveva impedito di giocare a Kiev e contro il Bologna, ora è pronto a riprendersi la Lazio. Sergej Milinkovic Savic sta recuperando dal problema fisico e aveva bisogno di staccare per qualche giorno. Il suo ritorno a grandi livelli è fondamentale per la banda Inzaghi che nell'ultimo mese ha patito non poco il suo calo di forma. Due gol a Reggio Emilia e poi l'oblio, incredibile per uno come lui che viene considerato uno dei migliori centrocampisti europei in circolazione. Tanti club lo vogliono, il presidente Lotito è pronto ad aprire l'asta anche se, al momento, non c'è nessuna volontà di lasciarlo partire. Tant'è, meglio pensare a sabato prossimo, alla sfida contro il Benevento all'Olimpico perché c'è bisogno di tornare a vincere. Sarà importante la giornata di martedì pomeriggio: se Sergej sarà regolarmente agli ordini di Inzaghi, allora il peggio sarà passato e il gigante serbo potrà tornare al suo posto. Il finale di stagione è ricco di impegni, deve essere lui a rianimare una Lazio apparsa un po' stanca oltre che penalizzata dalle decisioni persecutorie degli arbitri.