Il Premio Chiara Insidioso, legato allo spettacolo teatrale "LAZIO 1915: Amore e guerra”, è un evento benefico con partecipazione su invito, che si svolgerà lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21 a Roma presso il Teatro Ghione in Via delle Fornaci, 37. Anche quest’anno andrà in scena la manifestazione, giunta alla seconda edizione, ideata da Danilo Galdino, conduttore del programma radiofonico "Laziali On Air” in onda su Elleradio, con la volontà di aiutare Chiara Insidioso e di mantenere alta l'attenzione sul problema dell’assenza di una legge adeguata per il fondo per le vittime di violenza. La serata anche quest’anno coinvolgerà i protagonisti ed i personaggi più amati e conosciuti di tutto il mondo Lazio del passato e del presente. All'ingresso del teatro saranno posti dei salvadanai in cui gli invitati potranno lasciare un contributo spontaneo. L'intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore di Chiara Insidioso, giovane tifosa Laziale vittima di una feroce aggressione da parte del suo ex compagno avvenuta il 3 febbraio 2014. Al termine dello spettacolo teatrale verranno assegnati i “Premi Chiara Insidioso" a figure del mondo Lazio particolarmente meritevoli.Lo spettacolo teatrale “Lazio 1915: Amore e guerra”, è tratto dalla vera storia del campionato nazionale 1914/15. Racconta di quell’incredibile stagione e di una emozionante storia d’amore vissuta da uno dei protagonisti di quella Lazio tra i campi da calcio, i vicoli di Roma e la trincea della Prima Guerra Mondiale. Per info e prenotazioni contattare lazio1915amoreeguerra@gmail.com