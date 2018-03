Nesta esordisce con la Lazio 24 anni fa

Minuto 78, esce Casiraghi, entra Alessandro Nesta. Ecco l'esordio del capitano più amato dai tifosi della Lazio, era il 13 marzo 1994. I fortunati spettatori furono 16423, stadio Friuli di Udine, per la cronaca la prtita finì sul 2-2. In panchina c'era Dino Zoff che aveva visto in quel diciottenne le stimmati del campione. Ieri, 24 anni dopo, sia la Lazio sul suo sito ufficiale che lo stesso calciatore ora negli Usa hanno ricordato quel momento "indimenticabile". Qualsiasi laziale che ha a cuore le sorti del più antico club della Capitale, ha un sogno nel cassetto: rivedere Nesta con lo stemma dell'aquila sul petto. Difficile, forse impossibile, ma il neo tecnico che si sta facendo le ossa dall'altra parte del mondo potrebbe anche tornare. Prima o poi.