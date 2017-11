Var-gogna, Lazio penalizzata

Due punti regalati alla sperimentazione. Questa la triste verità di Lazio-Fiorentina, il rigore di Caicedo se non inesistente è perlomeno dubbio e quindi la tecnologia non poteva essere usata. Fabbri di Ravenna, peraltro decisivo contro la Lazio essendo l'unico fischietto al mondo ad aver fatto perdere le staffe a Miro Klose (due gol annullati tre anni fa ad Empoli col tedesco imbufalito come mai si era visto prima), ha pensato di chiedere l'utilizzo del Var inducendo Massa a rivedere la decisione corretta che aveva preso in campo. Ci ha rimesso la Lazio, un po' in calo di brillantezza ma che la sua partita l'aveva fatta e pure vinta seppure di misura. La certezza che il rigore non ci fosse è arrivata poche ore fa: solo unamulta di 10.000 euro e sette giorni di inibizione, praticamente nulla. A confermare che gli arbitri dopo aver rivisto l'episodio si sono resi conto di averla fatta grossa e hanno quindi evitato di penalizzare Tare che si era infuriato a ragione alla fine della partita. Peccato per la squadra, per Inzaghi e per i tifosi che hanno trascorso una domenica amara per colpa di un clamoroso errore arbitrale. una Var-gogna.