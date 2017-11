Tagliavento al derby, la Lazio trema

La Lazio trema. Dall'Aia, che non è un pollaio, filtra il nome di Paolo Tagliavento di Terni, arbitro all'ultimo anno peraltro in deroga vista l'età. Sì, proprio lui, il temutissimo "cut the wind" come lo chiamano i laziali. Potrebbe essere proprio lui a fischiare il derby della Capitale nonostante precedenti imbarazzanti con i biancocelesti e un po' troppo fortunati con i giallorossi. Nelle altre stracittadine dirette è stato una catastrofe, nell'ultima occasione concesse un rigore a Dzeko che aveva subito fallo ma mezzo metro fuori dall'area. Tant'è, per ora sono solo indiscrezioni ma la paura che possa arrivare l'ìncerto fischietto ternano a dirigere una sfida così importante suona come presagio nefasto per la Lazio.