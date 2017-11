I tifosi della Lazio si mobilitano per il derby

Curva Nord praticamente esaurita, restano poco meno di 1000 biglietti del distinto venduto allo stesso prezzo del settore più popolare (35 euro). Se saranno piazzati entro la fine della settimana, da lunedì la Roma deciderà di aprire anche il distinto dalla parte della tribuna Tevere. I laziali si preparano al derby in trasferta cercando di non lasciare sola la propria squadra nella prima stracittadina in cui si torneranno a superare i 60.000 spettatori dopo tanto tempo. Al momento sono circa 12.000 i laziali presenti si raggiungerà sicuramente quota 15.000 ma alla fine potrebbe anche esaurirsi l'intero settore. Sarebbe bellissimo ritrovare la Nord al completo dopo tanto tempo come solo si è visto durante la finale di Supercoppa del 13 agosto. Saranno in netta minoranza ma si faranno sentire, Inzaghi e la squadra avranno anche stavolta il dodicesimo uomo.