In trentamila per Lazio-Nizza

Superata quota 15.000 biglietti venduti (compresi 1.000 francesi), si spera di raddoppiare il numero e arrivare a 30.000 spettatori. Per una gara di Europa League che, peraltro ha poco da dire per quanto riguarda la qualificazione ai sedicesimi di finale, non sono pochissimi ma il presidente Lotito si aspettava una risposta migliore. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana con gli adesivi antisemiti attaccati su una vetrata della curva Sud, si era creato il passaparola sui social per una sorta di giornata dell'orgoglio laziale nella partita di giovedì contro il Nizza. La risposta in parte c'è stata, ci sono ancora due giorni di tempo e c'è ottimismo che si possa aumentare il numero dei presenti. Tra qualche ora poi saranno rese note le modalità di vendita dei biglietti per domenica pomeriggio alle 15 quando all'Olimpico ci sarà l'Udinese. Dovrebbero essere prezzi più bassi per richiamare gli appassionati lo stadio a spingere la Lazio di Inzaghi: per molti è arrivata l'ora di alzarsi dal divano.