Nani fa sognare la Lazio

Ora c'è pure Luis Nani. I problemi sono tutti degli avversari. La Lazio ritrova il talento portoghese reduce da un lungo infortunio al ginocchio che finora ha limitato il suo rendimento. Sta tornando ai suoi livelli, venti minuti a Bologna per mettere in ghiaccio la vittoria, un'altra a Benevento quando le cose si stavano complicando, nemmeno poi tanto. Colpi di classe, un assist per il quarto gol di Parolo e poi la firma sulla vittoria col primo gol nel campionato italiano. Per uno che ha giocato 421 partite in giro per il mondo (81 gol), 112 con la maglia del Portogallo (24 reti), nessuna emozione ma Inzaghi ha capito di avere una freccia in più bel suo arco. Aspettando poi il rientro di Felipe Anderson per un attacco di grande qualità. E così i laziali possono finalmente sognare.