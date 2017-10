Immobile fa impazzire la Lazio

Ciro il grande. Tredici gol segnati in campionato, due nella supercoppa vinta il 13 agosto contro la Juventus, due in Europa League dove pure è stato impegnato asinghiozzo per riposare un po'. Immobile è il re di questa Lazio che sogna grandi traguardi in una stagione cominciata con risultati straordinari. La squadra di Inzaghi ha giocato tredici partite ufficiali: undici vittorie, un pari contro la Spal e una sola sconfitta contro il Napoli, peraltro arrivata in condizioni sfortunate. L'attaccante è raggiante, dopo la quinta doppietta stagionale contro il Cagliari, non ha nascosto la sua gioia anche per il fresco rinnov di contratto fino al 2022: "La classifica? Un bel sorriso, è bella. Ci godiamo questo momento eccezionale, con sei vittorie consecutive. Oggi non era facile, perché andare a vincere in casa della Juventus, poteva metterti, magari, un po' di distrazioni, ma siamo stati bravi a entrare con il giusto piglio e a vincere una partita importante. Un onore giocare ancora tanti anni nella Lazio". Per i tifosi è già nella storia, scavalcati Piola e Signori per reti segnate nelle prime nove giocate di campionato. E ora sogna di vincere di nuovo la classifica dei cannonieri: i laziali se lo augurano, eccome.