Auguri maestro della Lazio

La S.S. Lazio ricorda, a 95 anni dalla sua nascita, Tommaso Maestrelli, tecnico che guidò la Lazio alla conquista del primo Scudetto del club. Tommaso è stato e sarà sempre un esempio per tutti, non soltanto come maestro di calcio ma anche di vita. Poche righe sul sito biancoceleste per ricordare il demiurgo del primo scudetto della Lazio. Il 7 ottobre del 1922 Maestrelli nacque a Pisa e morì dopo una terribile malattia il 2 dicembre del 1976 a Roma. Allenatore di una squadra eroica, di quella truppa di pazzi che regalò alla Lazio il titolo del 1974. Lo scioglilingua che ogni laziale conosce: Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D'Amico. La formazione di quel gruppo che riportò lo scudetto nella Capitale dopo tanti anni. Ora i tifosi cantano in curva "su c'è er maestro che ce sta a guardà", strofa contenuta dell'inno di Toni Malco. Indimenticabile Tommaso aiuta la tua Lazio da lassù.