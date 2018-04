Alessia Mancini-Cecilia Capriotti, la verità sulla lite in sala trucco: "Era scoppiato l’inferno"

La lite nella sala trucco di "Domenica Live" tra Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Elena Morali, le ex naufraghe dell'Isola dei Famosi, ha avuto il suo epilogo questo pomeriggio a "Pomeriggio 5". Barbara d'Urso ha detto cosa è successo e chi aveva ragione.

Barbara d’Urso che non si lascia sfuggire nemmeno mezza polemica ha rivelato: “So cosa è successo domenica scorsa. Sì, in effetti mi hanno confermato che è accaduto di tutto. Alcune hanno urlato, altre si sono chiuse nel camerino, altre ancora piangevano e c’era chi diceva cose poco carine. Non dirò chi, non farò nomi, ma è scoppiato un inferno”. In studio c’erano Elena Morali e Cecilia Capriotti, ma era assente Alessia Mancini, la naufraga che dopo un’ora di trucco non avrebbe ceduto il posto alla Capriotti per essere truccata e che avrebbe detto: “Io me ne vado, non ho bisogno di questa visibilità, di stare tra questa gente”.



Dalle smorfie della d’Urso si è capito che le due naufraghe presenti dicevano la verità.