Nino Formicola rovinato dalla clamorosa gaffe

Nino Formicola ha vinto l’Isola dei Famosi, ma non tutti i naufraghi hanno apprezzato l’attore comico. Francesca Cipriani, ospite a Domenica Live, ha denunciato: “Ce l’aveva con Rosa, era il suo capro espiatorio ed è stato molto offensivo con i napoletani. Era molto pesante. Ripeteva che non gli piaceva il modo di fare dei napoletani, che non li sopportava, per carità i napoletani. E poi definiva trasmissioni come questa trash, diceva che non sarebbe mai venuto, che avrebbe finto di stare male, che avrebbe trovato delle scuse. Le snobbava”. Una tesi che ha trovato conferma in Jonathan. La d’Urso, già provata dal caso Mancini, ha replicato dura: “Chi ha costretto oggi Nino a venire? Possiamo fare il 22% anche senza di lui, adeso glielo chiedo”. Nino Formicola ha subito spiegato: “L’Isola è finita. Non avrò niente a che fare con certe persone e mi porterò solo quelle poche con cui ho instaurato una buona amicizia. Barbara, ci conosciamo da 40 anni e sai che Formicola è un cognome napoletano, mentre mia madre era di Catania, figuriamoci quanto posso avercela con i meridionali. Detto questo, di str***te ne ho sentite tante. Io ce l’avevo con gli atteggiamenti napoletani un po’ camorristici, una certa concorrente sembrava una camorrista o una pescivendola napoletana. Ma era una battuta, non c’è niente di male. Fare il comico è diventato un dramma perché si incavolano tutti”. La d’Urso si leva un sassolino dalla scarpa: “Sei stato costretto a venire qui?” e Nino ripete un concetto già espresso in cui prendeva di mira proprio la Cipriani: “Nemmeno per idea, non detesto le tue trasmissioni, sono venuto qui dopo la morte di Zuzzurro. Non mi piacciono i pollai o meglio chi usa i salotti per urlare e mettersi in mostra e poi fare le serate, perché non fanno un lavoro. Non è che non amo la d’urso o la Panicucci, non mi piacciono le persone che fanno i pollai per stare in televisione quando non sanno fare niente. Non bisogna dare retta alle persone che dicono fesserie”. Formicola si addolcisce pensando ad Alessandra che non ha ancora sciolto la riserva sulla proposta di matrimonio: “Sono stato sempre un single incallito e non volevo fare tentativi, pensavo che avrei riconosciuta subito la donna della mia vita e così è stato. Alessandra l’ho ritrovata per caso su Facebook. Ci siamo conosciuti l’8 marzo e da lì sono passati nove anni. All’Isola mi sono reso conto di non avere più il lato single, pensavo per due. L’idea di sposarmi a 65 anni mi diverte, nella vita l’importante è il finale, non l’inizio”. Il resto è futile polemica.