"Prove taroccate all'Isola dei Famosi", De Martino a pezzi dopo la finale

L'Isola dei Famosi ha incoronato naufrago dei naufraghi Nino Formicola, ma “Striscia la Notizia” non ha rinunciato a far luce anche sull'ultimo episodio sospetto segnalato dai telespettatori. Durante la prova del fuoco, Nino Formicola segna un ottimo tempo, poi ci prova Amaurys e infine Bianca Atzei. Quando la cantante supera il tempo di Perez, si sente l’arbitro “distratto” Stefano De Martino dire: "Bianca adesso se vuoi puoi mollare. Hai superato Amaurys. Molla pure". Ma se la Atzei l’avesse fatto sarebbe andata al televoto insieme al cubano e avrebbe regalato la finalissima a Nino Formicola. La sarda giustamente non ha ascoltato lo strano suggerimento di De Martino e ha segnato il miglior crono valido per diventare la super finalista. Poi al televoto flash, Nino Formicola ha eliminato Amaurys Perez. Possibile che De Martino non si sia accorto che stava danneggiando Bianca? E possibile che nessun notaio lo abbia corretto? Tante, troppe sviste arbitrali del giudice-ballerino.