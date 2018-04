Dall'Isola dei Famosi al matrimonio, proposta in tv per Rosa Perrotta

Lo aveva annunciato ed ha mantenuto la parola. Il fidanzato di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, ha chiesto all'ex naufraga sbarcata in studio per la finale del reality, di sposarlo. In diretta e con l'anello, i petali e il trono. Alla Perrotta non è rimasto altro che dire sì, visibilmente emozionata. L'opinionista Mara Venier ha scattato il selfie di gruppo per immortalare il momento e si è autoinvitata al matrimonio.

Momento meraviglioso.....evviva gli sposi Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: Apr 16, 2018 at 2:01 PDT