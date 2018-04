Isola dei Famosi, ecco chi può vincere il reality

Conto alla rovescia per l'appuntamento con la finale dell'Isola dei Famosi (questa sera ore 21.45 su Canale 5). I naufraghi "sopravvissuti" all'ultima puntata del reality hanno già abbandonato le spiagge dell'Honduras e si contenderanno la vittoria dall'area Expo della Fiera di Milano. Mai come stavolta il pronostico sul possibile vincitore appare incerto e imprevedibile. In gara per la finalissima sono rimasti Nino Formicola, Amaurys Perez, Francesca Cipriani, Jonathan Kashnanian e Bianca Atzei. Ecco perché ognuno di loro potrebbe vincere l'edizione più contestata di sempre.

Amaurys Perez è stato soprannominato il gigante buono. Lo sportivo, piaggiato tra Cayo Paloma e Playa Uva, si è buttato in mare per sfamare il gruppo, ha pescato incessantemente, ha portato la legna e si è dato da fare nelle prove ricompensa fino a mettere a repentaglio la sua incolumità fisica (è dimagrito 23 kg) e la partecipazione stessa all’Isola. E’ vero, ha avuto violenti scontri con Franco Terlizzi (sembra che siano venuti alle mani), Jonathan Kashnanian e con Francesca Cipriani, ma è il più provato degli isolani e talvolta paga il suo essere “tutto d’un pezzo”. Può vincere perché è il prediletto di Magnolia e rappresenta l’uomo che ha saputo vincere le avversità della vita.

Jonathan Kashnanian è un bel mistero: per qualcuno è trasparente come l’acqua di fonte, per altri è subdolo. L’ex gieffino non ama schierarsi per facezie quali il riso, la tenda e la pesca. Ha preferito correre da solo e in effetti ha giocato le sue carte al meglio nonostante qualche scivolone in semifinale. Però i filmati dicono che non ha detto bugie, la stessa Alessia Mancini ha ammesso di aver fatto discorsi inappropriati su Nadia Rinaldi, Simone Barbato e Marco Ferri. Può vincere perché non ha polemizzato per ogni stupidaggine e ha fatto una strategia pulita.

Francesca Cipriani è stata uno dei punti di forza dell’Isola. Le sue gag, la sua allegria, le sue finte crisi di panico, il suo scarso contributo alle faccende domestiche, i suoi baci a Giucas Casella hanno avuto il merito di distogliere l’attenzione dal “canna-gate”, almeno per un po’. Ha fatto molto il personaggio e poco la persona però le va dato atto di non aver battibeccato come una donnicciola. Può vincere perché è stata l’unica vera portatrice sana di trash.

Bianca Atzei era partita con la ferma intenzione di dimenticare Max Biaggi. Non sembra aver centrato l’obiettivo. Da donna dolce e sensibile è passata ad essere etichettata come furba, falsa e bugiarda da tutti i naufraghi, compresa la sua amica Alessia Mancini. In pratica, la sua immagine pubblica è peggiore di quando è entrata. Tuttavia andrebbero premiate la sua insicurezza patologica, il suo pianto a secco e la sua capacità di mimetizzarsi con la Palapa fino ad agguantare la finale rispetto a naufraghi molto più forti sulla carta. Può vincere perché le clamorose sorprese non mancano mai in un reality.